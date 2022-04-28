الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بدعم نتائج ميتا القوية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت اليوم الخميس إذ دعمت الأرباح القوية لميتا بلاتفورمز قطاع شركات التكنولوجيا والأسهم المرتبطة بالنمو مما عوض أثر المخاوف المتعلقة ببيانات تظهر انكماشا غير متوقع للنمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 124.0 نقطة بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 33425.96 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 38.6 نقطة أو 0.92 بالمئة إلى 4222.58 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 223.9 نقطة أو 1.79 بالمئة إلى 12712.863 نقطة.