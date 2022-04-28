تويتر تسجل أرباح بـ 513 مليون دولار في الربع الأول.. والإيرادات 1.2 مليار دولار

أعلن موقع تويتر للتوصل الاجتماعي اليوم الخميس تسجيل أرباح أعلى من المتوقع خلال الربع الأول من العام، ذلك بعد أيام من إعلان رجل الأعمال ايلون ماسك عن خططه للاستحواذ على المنصة الاجتماعية.

وبلغت أرباح الشركة 513.29 مليون دولار أو 0.61 دولار للسهم . وارتفعت إيرادات تويتر خلال الربع الأول بنسبة 15.4% لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة بـ 1.04 مليار دولار خلال نفس الربع من العام الماضي.

وكانت تويتر قد أعلنت في بداية الاسبوع أنها دخلت في اتفاق حاسم لاستحواذ ماسك على المنصة، يقدر بنحو 44 مليار دولار.