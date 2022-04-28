التضخم في تركيا مرشح للارتفاع قرب 70 % هذا العام

قال محافظ البنك المركزي التركي شهاب قوجي أوغلو اليوم الخميس إن البنك يتوقع أن يرتفع التضخم في البلاد لذروة تبلغ نحو 70 في المئة قبل يونيو من العام الجاري، بينما تتوقع بعض التقديرات ارتفاعه لقرب 75 في المئة.

وأضاف وهو يقدم تقرير التضخم الثاني للعام الحالي أن التضخم سيبدأ في الانخفاض بعد مايو. وقال إن النمو المدفوع بالصادرات وميزان المعاملات الجارية مهم لاستقرار الأسعار.