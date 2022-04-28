"موسم جدة" يصدر كتيبا تعريفا بمناطق ومواقع الفعاليات منذ أول أيام العيد

أصدرت إدارة موسم جدة 2022 الكتيّب التعريفي الخاص بموسم جدة الذي سينطلق في نسخته الثانية أول أيام عيد الفطر المبارك 2 مايو المقبل وذلك من خلال الموقع الرسمي (موسم جدة).

وتضمن الكتيب الذي جاء في 256 صفحة معلومات تعريفية شاملة عن مناطق ومواقع فعاليات الموسم والعروض التي ستقام فيها والكثير من المفاجآت الأخرى المشوقة التي سيشهدها الموسم حيث حوى الكتيب تعريفا بكل منطقة من مناطق الموسم الـ 9 و 2800 فعالية التي ستقام على مدى 60 يوما وأبرز العروض التي ستشهدها سواء ترفيهية أو معارض عالمية أو تجارب تفاعلية أو مطاعم ومتاجر وبازارات متنوعة وغيرها.

ويعد الكتيب دليلا شاملا لكافة مواقع وفعاليات وعروض الموسم مما يسهل على زوار الموسم رحلة البحث عن مواقع الفعاليات التي يفضلونها ويقدم لمحة عن طبيعة عروض كل منطقة بما يمكنهم من وضع خططهم اليومية لزيارتها وتنظيم أوقاتهم طوال الموسم للاستمتاع بالفعاليات والتجارب المنوعة التي ستشهدها جدة.