تراجع صادرات السيارات الكورية في الربع الأول من العام الحالي

أظهرت بيانات جمركية اليوم الخميس أن صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي وذلك للمرة الأولى في سبعة فصول على خلفية اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت إدارة الجمارك الكورية الجنوبية أن قيمة صادرات السيارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وصلت إلى 10.93 مليار دولار، بانخفاض 0.6% عن العام السابق، حيث شكلت صادرات السيارات 7% من مجمل صادرات البلاد.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذا أول انخفاض على أساس سنوي منذ الربع الثاني من 2020 عندما تراجعت صادرات السيارات بنسبة 40.6% في ذورة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى النقص المستمر في رقائق السيارات واضطرابات سلسلة التوريد العالمية. كما تسببت حرب روسيا مع أوكرانيا في إضعاف صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى روسيا، وفقًا للجمارك.

على الرغم من الانخفاض العام في صادرات السيارات، ظلت شحنات السيارات الصديقة للبيئة، بما في ذلك السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، قوية.

وقفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 48.3% على أساس سنوي إلى 3.6 مليارات دولار في الربع الأخير، وهو ثاني أعلى قيمة لهذه الصادرات.

في المقابل أظهرت البيانات أن واردات كوريا الجنوبية من السيارات زادت بنسبة 4.6% إلى 3 مليارات دولار.