أرباح فولفو كارز تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول

أعلنت شركة صناعة سيارات الركوب السويدية فولفو كارز اليوم الخميس تحقيق أرباح أفضل من التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقعات بتراجع حدة أزمة سلاسل الإمداد العالمية خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقالت فولفو المملوكة لشركات صينية إن أرباح التشغيل خلال الربع الأول بلغت 6 مليارات كرونة سويدية (606 ملايين دولار)، في حين كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج رأيهم 4.2 مليار كرونة.

كانت الشركة قد حذرت في الشهر الماضي من أنها تمر بوقت صعب بالنسبة لإدارة توقعات إنتاجها للعام الحالي بسبب مشكلات الحصول على نوع محدد من أشباه الموصلات المستخدم في صناعة سياراتها.

وقالت فولفو في بيان اليوم الخميس "فولفو كارز تعتبر هذه عقبة مؤقتة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

في الوقت نفسه تأمل الشركة المملوكة لمجموعة تشجيانج جيلي هولدنج جروب الصينية لصناعة السيارات في التحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية بنهاية العقد الحالي.

وللوصول إلى هذا الهدف، بدأت التعاون مع شركة نورث فولت الناشئة لصناعة البطاريات الكهربائية لإقامة مصنع للبطاريات في مدينة جوتنبرج السويدية والذي سيورد البطاريات لسيارات فولفو وبولستار اعتبارا من 2025.