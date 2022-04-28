أرباح بنك أبوظبي الأول ترتفع 107 % في الربع الأول 2022

أعلن بنك أبوظبي الأول اليوم الخميس نتائجه المالية للربع الأول من العام الجاري، حيث أظهرت النتائج أن صافي أرباح المجموعة قفز إلى 5.1 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) ، بارتفاع بنسبة 107% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوية في تاريخ البنك.

كما جاءت الأرباح الفصلية مرتفعة بنسبة 54% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وبحسب النتائج المالية للربع الأول من 2022، بلغ العائد على السهم الأساسي 1.84 درهم، بارتفاع نسبته 113% مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 . وبلغ إجمالي الإيرادات 7.3 مليار درهم تشمل مكاسب صافية بلغت 2.8 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، في بيان تلقت "د ب أ" نسخة منه، :"يسعدني الإعلان عن تحقيق بنك أبوظبي الأول لصافي أرباح بلغ 5.1 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، ما يمثل أعلى صافي أرباح ربع سنوي في تاريخ البنك، في الوقت الذي نواصل فيه إحراز تقدم ملحوظ في استراتيجيتنا للنمو ومبادرات التحول والتطور المختلفة، بما يتماشى مع خططنا طويلة الأمد لتقديم أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا".