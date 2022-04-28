إصدار 5319 سجلا تجاريا في قطاع الترفيه خلال 2022

أفصحت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، عن إصدار 5319 سجلا تجاريا في قطاع الترفيه خلال العام الجاري، في ظل ما يشهده القطاع من نمو متسارع في الاستثمار.وأوضحت الوزارة، أن من هذه السجلات 683 سجلا لنشاط مدن الملاهي و1351 سجلا لمراكز الترفيه، و3285 سجلا تجاريا لتنظيم الفعاليات، وجميعها قائمة.وأشارت إلى أن الرياض تتصدر السجلات المصدرة، تليها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، فيما بلغ عدد الموظفين في القطاع السياحي بشكل عام 1.6 مليون موظف.واستطاع قطاع الترفيه تحقيق 30 في المائة من مستهدفات مساهمة قطاع الترفيه في الناتج المحلي، وسط توقعات أن تصل نسبة المساهمة إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي بحلول 2030، خاصة أن المملكة تمتلك المقومات الرئيسة لصناعة الترفيه، سواء ما تمتلكه من المواقع الأثرية والتاريخية.وأعلن البنك المركزي السعودي في وقت سابق، عن ارتفاع الإنفاق على قطاع الترفيه والثقافة 123 في المائة خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لـ2016 حتى الربع الأول للعام الحالي 2021، لتبلغ قيمة ما أنفق على قطاع الترفيه والثقافة نحو 3.65 مليار ريال خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بـ1.57 مليار ريال خلال الفترة نفسها من 2016.