«نمو» تفقد 21 نقطة بتداولات قيمتها 21.5 مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" 21 نقطة بنحو 0.09 في المائة لتغلق عند 236364 نقطة. وانخفضت قيمة التداول 41 في المائة بنحو 15 مليون ريال لتصل إلى 21.5 مليون ريال، بينما تراجعت الأسهم المتداولة 25 في المائة بنحو 109 آلاف سهم لتصل إلى 324 ألف سهم متداول، أما الصفقات فنزلت 17 في المائة بنحو 280 صفقة لتصل إلى نحو 1.4 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "غاز" بنحو 9.3 في المائة ليغلق عند 80 ريالا، يليه "المركز الآلي" بنحو 7 في المائة ليغلق عند 145 ريالا، وحل ثالثا "إنماء الروابي" بنحو 4 في المائة ليغلق عند 27.60 ريال. وتصدر الأسهم المتراجعة "جروب فايف" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 31.90 ريال، يليه "رؤوم" بنحو 5.1 في المائة ليغلق عند 148 ريالا، وحل ثالثا "حديد وطني" بنحو 2.9 في المائة ليغلق عند 62 ريالا.وكان الأعلى تداولا سهم "حديد وطني" بقيمة 3.3 مليون ريال، يليه سهم "سمو" بقيمة 2.8 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 2.4 مليون ريال.