الأسهم السعودية ترتفع إلى 13643 نقطة بفضل «المواد الأساسية» .. والسيولة عند 7.7 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 140 نقطة بنحو 1 في المائة لتغلق عند 13643 نقطة، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 24 نقطة بنحو 1.3 في المائة ليغلق عند 1920 نقطة. وجاء الارتفاع بدعم من معظم القطاعات والأسهم وبقيادة "المواد الأساسية" كأكثر القطاعات تأثيرا في ربحية المؤشر. ومع الارتفاع الأخير للمؤشر أصبحت السوق أقرب إلى أعلى مستوياتها منذ نيسان (أبريل) 2006، والوصول إلى تلك المستويات وتجاوزها سيزيدان من شهية المخاطرة، إلا أن توقف السوق لإجازة عيد الفطر قد يحد من الإقبال على السوق لحين عودتها بعد التوقف.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13533 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 13675 نقطة رابحا 1.3 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 13643 نقطة رابحا 140 نقطة بنحو 1 في المائة. وتراجعت السيولة 3 في المائة بنحو 252 مليون ريال لتصل إلى 7.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 6 في المائة بنحو 8.8 مليون سهم لتصل إلى 149 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 7 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 345 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. تصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 1.1 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.48 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 0.15 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 3.6 في المائة، يليه "الطاقة" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنحو 2 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 25 في المائة بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 24 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 9 في المائة بقيمة 736 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "سايكو" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 21.78 ريال، يليه سهم "نماء للكيماويات" بنحو 6.3 في المائة ليغلق عند 42 ريالا، وحل ثالثا سهم "العربي" بنحو 5.8 في المائة ليغلق عند 35.40 ريال. وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "وقت اللياقة" بنحو 3.8 في المائة ليغلق عند 111.80 ريال، يليه سهم "إكسترا" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 129 ريالا، وحل ثالثا سهم "أليانز إس إف" بنحو 1.8 في المائة ليغلق عند 21.30 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة 818 مليون ريال، يليه سهم "أرامكو السعودية" بقيمة 572 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "الأهلي" بقيمة 437 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية