بعد عمليات بيع واسعة .. صعود مؤشرات «وول ستريت» بدعم أرباح «مايكروسوفت» و«فيزا»

صعدت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت عند الافتتاح أمس بدعم أرباح قوية من "مايكروسوفت" و"فيزا"، بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة أدت إلى انخفاض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020.وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 210.7 نقطة بما يعادل 0.63 في المائة إلى 33450.92 نقطة.وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 11.3 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 4186.52 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 10.1 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 12500.881 نقطة.من جهة أخرى، تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة أمس مع تلقي الأسواق تقارير نتائج أعمال متباينة ومع تصاعد التوتر في قطاع الطاقة بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا.وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة وبدا في طريقه لمواصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع.وأوقفت "غازبروم" إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا لعدم دفعهما مقابله بالروبل الروسي في أعنف رد من الكرملين حتى الآن على العقوبات القاسية التي فرضها الغرب بسبب الصراع الأوكراني.وواصلت شركات التعدين مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي بعد موجة بيع في الآونة الأخيرة بينما قادت القطاعات ذات الأسهم الدفاعية مثل المرافق والأغذية والمشروبات التراجع.وهبط سهم "دويتشه بنك" 5 في المائة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا في نتائج أعمال العام بأكمله على الرغم من إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنحو 17 في المائة بما فاق التوقعات.وزاد سهم مجموعة لويدز المصرفية البريطانية 1.2 في المائة بعد إعلان أرباح فصلية قوية مع تجاهل أكبر بنك في بريطانيا في مجال الإقراض العقاري إلى حد كبير أثر أزمة تكلفة المعيشة الآخذة في التفاقم في البلاد.وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوعين أمس، مقتفيا أثر انخفاض وول ستريت البارحة الأولى، بسبب مخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتأثير إغلاق كوفيد - 19 في الصين في نتائج الشركات المحلية.وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 1.17 في المائة ليغلق عند 26386.63 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 12 نيسان (أبريل). وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94 في المائة ليغلق عند 1860.76 نقطة.وتراجعت بورصة وول ستريت البارحة الأولى، مع إغلاق مؤشر ناسداك عند أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2020، في ظل شعور المستثمرين بالقلق من تباطؤ النمو العالمي وتحركات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية.وقال شوجو مايكاوا محلل السوق العالمية في "جيه.بي مورجان" لإدارة الأصول "قبل ذروة موسم الأرباح في اليابان، أصبحت توقعات الشركات أكثر غموضا بسبب تأثير إغلاق الصين وارتفاع تكاليف الطاقة".ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين، حيث تسابق بكين الزمن للقضاء على تفشي كوفيد - 19 الناشئ في العاصمة وتجنب الإغلاق نفسه الذي فرض في شنغهاي لمدة شهر.وانخفض سهم "فانوك" 5.72 في المائة وكان أكبر خاسر على مؤشر نيكاي بعد أن جاءت أرباح التشغيل السنوية لشركة صناعة أجهزة الروبوت دون التوقعات.وتراجع سهم "كيكومان" 12.63 في المائة بعد تقرير ذكر أن شركة صناعة صلصة الصويا لم تكشف عن التوقعات بسبب الزيادة في التكاليف. وخسر سهم "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق 1.49 في المائة.