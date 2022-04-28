أسعار الخام ترتفع بفعل مخاوف تعطل الإمدادات .. التجار متفائلون بمزيد من التحفيز الصيني

استمرت تقلبات أسعار النفط الخام، أمس، بفعل الإغلاق في الصين، مع اتساع نطاقه من شنغهاي إلى بكين، إضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي الذي يضغط على النفط وفق العلاقة العكسية.وارتفعت أسعار الخام بسبب التحفيز المالي للصين، ما ساعد على تنامي مخاوف الطلب، في حين تجددت المخاوف من تعطل الإمدادات، حيث يتوقع أن توقف روسيا الغاز في دول لم تستجب لقرار "الدفع بالروبل". ويستعد تحالف "أوبك +" لاجتماع شهري جديد مطلع أيار (مايو) لمراجعة أداء السوق وتحديد مستوى الإمدادات النفطية الملائمة لحزيران (يونيو) المقبل.وأوضح المختصون أن تجار النفط متفائلون على الرغم من مخاوف الإغلاق في بكين، حيث يركزون على مزيد من التحفيز القادم من الصين، حيث سيكثف البنك المركزي دعم السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي، خاصة للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الوباء.وأشار محللون إلى أن مزيدا من التحفيز من الصين قد يعني زيادة الطلب على النفط وهذه علامة أمل في سوق كانت قلقة بشأن تباطؤ الطلب، ليس فقط في الصين، لكن في جميع أنحاء العالم، كما أن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى إيجاد بديل لما يزيد حجمه على ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الخام والوقود الروسي وإيجاده بسرعة، وبدأت بالفعل عملية التوسع في شراء النفط الأمريكي، لكن أوروبا ستحتاج إلى زيادة هذه المشتريات بشكل كبير وسريع، وهو الأمر الذي سيكون من الصعب القيام به حيث لا يوجد خط أنابيب يمر تحت المحيط الأطلسي.وفي هذا الإطار، يقول لـ «الاقتصادية» الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة "إن التقلبات مستمرة في السوق بعد أن تلقت أسعار النفط الخام في وقت سابق دفعة، عقب تكثيف بنك الصين الشعبي جهوده لتهدئة الأسواق، وبينما ينتظر تجار الطاقة نتائج اختبارات الوباء التي قد تؤدي إلى مزيد من الإغلاق.ولفت إلى توتر السوق بعد إعلان روسيا تعليق إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بعد أن تلقت كلتا الدولتين إخطارا من مورد الغاز الروسي "غازبروم" نظرا لإصرار الجانب الروسي على الدفع بالروبل.من جانبه، يقول لـ «الاقتصادية» جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد أيه إف" في كرواتيا، "إن الحظر النفطي الذي يخطط الاتحاد الأوروبي لفرضه على روسيا كان هو أكثر العوامل تأثيرا في أسعار النفط الخام خلال الشهر الجاري، خاصة أنه لم يتم حسمه بعد"، مرجحا أن هناك احتمالا ضئيلا بأن يتم الانتهاء منه في أي وقت قريب.ونوه بأن الاتحاد الأوروبي يحصل على ربع نفطه من روسيا، ما يجعل تطبيق العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا ليس مهمة سهلة، مشيرا إلى أن صناعة النفط والغاز الروسية أصبحت بالفعل هدفا واضحا للعقوبات تماما، كما كانت الحال في إيران وفنزويلا، وعلى الرغم من ذلك فإن روسيا تواصل بيع كل من النفط والغاز لأوروبا بأكملها.ويرى، فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أن عديدا من مشتري النفط الأوروبيين خفضوا بالفعل مشترياتهم من الهيدروكربونات الروسية، واعترفت روسيا من جانبها بأن العقوبات أثرت في التشغيل الطبيعي للصناعة، ولذا لجأت روسيا إلى إعادة توجيه تدفقاتها النفطية من أوروبا إلى آسيا، خاصة إلى أسواق الصين والهند التي تنجذب إلى النفط الرخيص.وأضاف لـ «الاقتصادية» أن "الاتحاد الأوروبي من جانبه يسارع في إيجاد بدائل شراء النفط الروسي، حيث يشير أحدث التقارير إلى تكثيف الاتحاد الأوروبي مشترياته من النفط الأمريكي"، مشيرا إلى أن السلطات الروسية تقلل من تأثيرات الحظر النفطي خاصة أن روسيا تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم وأكبر مصدر لكل من المنتجات الخام والنفطية.وأوضح أندريه يانييف المحلل البلغاري والباحث في شؤون الطاقة لـ «الاقتصادية»، أن أكثر من نصف صادرات النفط الروسية كان يتجه إلى الاتحاد الأوروبي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، وقد انخفضت كمية النفط الروسي المتجه إلى الاتحاد الأوروبي بشكل لافت، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية ستتراجع كثيرا في الشهر المقبل لتصل إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بسبب إغلاق الآبار.وذكر أن مهمة تغيير الموردين للنفط في أوروبا هي مهمة صعبة ومحفوفة بالمخاطر لأن الموردين البديلين سيحتاجون إلى وقت للتدخل واستبدال النفط الخام الروسي بشكل كامل، وفي الوقت نفسه تتخذ الحكومات الأوروبية بالفعل تدابير لمساعدة شعوبها على التعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود، ما يزيد الأعباء على كاهل الاقتصاد الأوروبي.من ناحية أخرى، وفيما يخص الأسعار، تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع.يأتي ذلك مع تسعير الأسواق للقلق من أن بكين على وشك الانضمام إلى شنغهاي في الإغلاق مع تبني السلطات الصينية سياسة "صفر كورونا" للحد من تفشي الفيروس التاجي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، الذي قد يتراجع طلبها على النفط بسبب الإغلاق بنحو مليون برميل يوميا. بخلاف ذلك أعرب مسؤولون صينيون عن كونهم سيكثفون من عمليات البناء في البنية التحتية وذلك عقب اجتماع لهم يوم الثلاثاء برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، ما يعد أحدث تعهد بالدعم الاقتصادي من قبل السلطات الصينية.وذكر أن البنك المركزي الصيني تعهد بزيادة الدعم النقدي في الاقتصاد الحقيقي، وبالأخص للصناعات والشركات الصغيرة التي تضررت بشدة من الجائحة، وذلك عقب قراره في مطلع الأسبوع بخفض كمية الأموال التي تحتاج المصارف إلى الاحتفاظ بها في احتياطياتها من العملات الأجنبية ضمن الجهود الرامية إلى المساعدة على الحد من تراجع اليوان الصيني ودعم أداء الاقتصاد، بخلاف ذلك، تسعر الأسواق أيضا تطورات الأزمة الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو التي أعلنت عزمها وقف إمداداتها من الغاز إلى بولندا وبلغاريا.وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "غرب تكساس" تسليم أيار (مايو) المقبل 0.61 في المائة، لتتداول عند مستويات 102.38 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 101.76 دولار للبرميل، حيث إن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الثلاثاء عند مستويات 101.70 دولار للبرميل.كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران (يونيو) المقبل 0.52 في المائة، لتتداول عند 105.92 دولار للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 105.37 دولار للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الثلاثاء عند 104.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.18 في المائة، إلى 102.45 مقارنة بالافتتاحية عند 102.27 بينما المؤشر اختتم تداولات الثلاثاء عند 102.30.من جانب آخر، ارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 102.94 دولار للبرميل، الثلاثاء، مقابل 101.93 دولار للبرميل في اليوم السابق.وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، الأربعاء، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 13 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع عقب تراجعات سابقة، وإن السلة خسرت نحو ثمانية دولارات مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 110.52 دولار للبرميل.