أرباح قياسية للبنوك المدرجة عند 14.69 مليار ريال في الربع الأول .. نمت 22.5 %

سجلت البنوك المدرجة في السوق السعودية أرباحا قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 14.69 مليار ريال، وذلك بدعم من ارتفاع دخل العمليات وانخفاض المخصصات.وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن أرباح البنوك نمت 22.5 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بنحو 11.99 مليار ريال لمجمل الأرباح خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.وارتفعت أرباح جميع البنوك المدرجة خلال الربع الأول بنسب متفاوتة، إذ تصدر البنك السعودي للاستثمار النمو في صافي الربح، في حين سجل بنك ساب أقل نمو عند 4 في المائة على أساس سنوي.وسجل البنك السعودي للاستثمار نموا في أرباحه بلغ 34.4 في المائة، ليسجل صافي ربح 287 مليون ريال، بدعم نمو دخل العمليات نتيجة ارتفاع دخل العمولات.ثانيا حل البنك الأهلي السعودي، أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، بنمو 32 في المائة، ليسجل البنك صافي ربح 4.5 مليار ريال.وبشأن أبرز البنوك، نمت أرباح مصرف الراجحي 24 في المائة خلال الفترة، ونحو 28 في المائة لمصرف الإنماء، بينما نمت أرباح بنك البلاد 25 في المائة، و12 في المائة للبنك السعودي الفرنسي.وبحسب التحليل دعم تراجع المخصصات أرباح البنوك، إذ بلغت المخصصات 2.2 مليار ريال مقارنة بنحو 2.45 مليار ريال وبفارق 10 في المائة، مع العلم أنها لم تشمل مخصصات بنك الاستثمار، لعدم وجود إفصاح أولي للمخصصات حتى إعداد الخبر.نمو الموجودات ومحفظة التمويلوبحسب أهم البنود المالية للقطاع المصرفي الخاصة بالبنوك المدرجة، نمت الموجودات 24.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 3.15 تريليون ريال، فيما نمت محفظة الاستثمار بنحو 18.9 في المائة إلى 661.7 مليار ريال.كذلك نمت محافظ التمويل للبنوك المدرجة بنحو 26 في المائة لتبلغ نحو 2.04 تريليون ريال، فيما نمت الودائع للبنوك بنحو 22 في المائة خلال الربع الأول لتصل إلى 2.2 تريليون ريال."الأهلي" الأعلى نموا في الودائعتصدر البنك الأهلي السعودي النمو في الودائع بين البنوك المدرجة بواقع 44.2 في المائة، لتصل ودائع البنك إلى 604.9 مليار ريال، وهي تشكل نحو 27.5 في المائة من إجمالي الودائع، تلاه من حيث النمو، البنك السعودي للاستثمار، بعد نمو ودائعه 21.8 في المائة لتبلغ 68.35 مليار ريال.أما مصرف الراجحي، فحل ثالثا مع نمو ودائعه 20.6 في المائة إلى 507.9 مليار ريال، وهي تعادل 23.1 في المائة من إجمالي ودائع البنوك السعودية.محافظ التمويلسيطر مصرف الراجحي والبنك الأهلي، على نحو نصف محافظ التمويل للبنوك السعودية، بعدما سجلا أعلى معدلات النمو في الربع الأول.وبلغت محفظة التمويل لمصرف الراجحي 484.5 مليار ريال بنسبة نمو 36 في المائة، بينما نمت محفظة التمويل للبنك الأهلي 44 في المائة لتبلغ 512.9 مليار ريال.وإذا نظرنا إلى معدل القروض إلى الودائع، بلغت لمصرف الراجحي 95 في المائة، بينما البنك الأهلي عند 85 في المائة، في حين بلغ متوسط البنوك عند 92.5 في المائة.وحدة التقارير الاقتصادية