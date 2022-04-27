إكسون موبيل تعلن خضوع أنشطتها في روسيا للقوة القاهرة

أعلنت شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل اليوم أن مشروعاتها في روسيا تخضع حاليا للقوة القاهرة، وبدأت خفض الإنتاج مع مشروعها النفطي العملاق ساخالين 1 بعد العقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا عقب قرار الرئيس فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان إكسون موبيل اليوم الأربعاء القول إنه "تم إعلان القوة القاهرة نتيجة الأحداث الأخيرة، والتي هددت أو أخرت أو منعت إكسون موبيل من الوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقات المقررة، ومن إدارة العمليات وفقا للمعايير الدولية للصناعات البحرية والنفطية".

كانت إكسون قد أعلنت في وقت سابق اعتزامها الانسحاب من مشروع ساخالين1- بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أجبرها على شطب حوالي 4 مليارات دولار من قيمة أصولها.

يذكر أن إعلان القوة القاهرة يجنب الشركة تحمل أي خسائر أو تعويضات نتيجة عدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية.