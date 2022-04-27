مبادرة "واعد" لرعاية 500 طفل تغطي 3 مناطق في المملكة

أطلقت جمعية الوقف الخيرية مشروع "واعد" لأندية الطفولة برنامج رعاية الأطفال لعام 1443، وهو برنامج تربوي قيمي وتوعوي يستفيد منه الأطفال في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، ويعمل على تنمية قدراتهم وتعزيز أثرهم في المجتمع.

ويُغطي المشروع المدعوم من مؤسسة "عبد الله الراجحي" الخيرية، 3 مدن داخل المملكة "الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة"، ومن المنتظر أن يستمر حتى نهاية العام الميلادي الجاري 2022.



ويستفيد من برنامج "واعد" ما يُقارب 500 طفل، وتتراوح الفئة المستهدفة من المرحلة الابتدائية للمرحلة المتوسطة، سوف يخضعون لـ 120 برنامج تحت إشراف 20 مشرف ومشرفة، لمدة 586 ساعة دراسة ومتابعة.



ويتم خلال نادي الطفولة تنفيذ برامج يومية تحتوي على حلقات تحفيظ القرآن، بالإضافة إلى 4 روضات للأطفال، بجانب لقاءات لتعليم السيرة النبوية واللغة العربية، وتقديم 120 لقاء ثقافي واجتماعي، ومن ضمن الفعاليات تنظيم 34 زيارة ميدانية لأماكن ترفيهية للأطفال.



وتحدث مدير جمعية "الوقف الخيرية" يوسف بن سليمان الضبيعي عن أهداف المشروع قائلاً: "نسعى من خلال المبادرة لتنفيذ برنامج ثقافي واجتماعي يستفيد منه الأطفال في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، لتعزيز القيم الأخلاقية والتربوية لديهم، كنوع من أنواع الدعم لهذا النوع من المشاريع".