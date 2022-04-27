الأسهم الأمريكية ترتفع بدعم مايكروسوفت وفيزا

افتتحت المؤشرات الرئيسية التعاملات في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء بدعم أرباح قوية من مايكروسوفت وفيزا، بعد عمليات بيع واسعة في الجلسة السابقة أدت إلى انخفاض مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ ديسمبر 2020.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 210.7 نقطة بما يعادل 0.63 في المائة إلى 33450.92 نقطة، بحسب "رويترز" .

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 11.3 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 4186.52 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 10.1 نقطة أو 0.08 في المائة إلى 12500.881 نقطة.