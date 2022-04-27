الخزف : توقف مؤقت لإمدادات الغاز بسبب أعمال صيانة في خطوط "أرامكو"

أعلنت شركة الخزف السعودي عن تلقيها اخطار رسمي من قبل شركة توزيع الغاز الطبيعي بشأن توقف مؤقت لإمدادات الغاز الطبيعي لمدة 8 أيام ابتداء من 1 مايو بسبب أعمال الصيانة في خطوط الامداد الرئيسية التابعة لشركة "أرامكو".

وسيترتب على ذلك توقف الإنتاج في المصانع خلال تلك الفترة وسيتم استغلال التوقف للقيام بأعمال الصيانة الدورية ولن يؤثر ذلك على على الوفاء بالتزامات العملاء. ومن المتوقع أن لا يكون الأثر المالي لهذا التوقف جوهري ويعتمد بشكل أساسي على المدة الفعلية للتوقف. علماً بان أي اثر مالي سينعكس على نتائج الربع الثاني من 2022.