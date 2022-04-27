الكرملين : قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا ليس ابتزازا

قال المتحدث باسم الكرملين اليوم إن وقف شركة جازبروم لامدادات الغاز لبولندا وبلغاريا "ليس ابتزازا" وذلك ردا على سؤال حول تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بأن هذه الخطوة أداة للابتزاز.

ونقلت "بلومبيرج" عن دميتري بيسكوف القول إن روسيا فرضت آليه دفع جديدة ردا على "الإجراءات غير الودية غير المسبوقة" التي اتخذتها دول أوروبية ضد روسيا. وأضاف "روسيا سوف تعلق إمدادات الغاز للمشترين الأخرين الذين لا يدفعون بعملة الروبل حين يحين موعد التسديد وفقا للمرسوم الرئاسي".

وكانت أورزولا فون دير قد قالت إن إعلان جازبروم وقف الإمدادات لعملاء في أوروبا محاولة من روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز. وكانت بلغاريا وبولندا قد أعلنتا أن روسيا ستوقف تسليم إمدادات الغاز إليهما ابتداء من اليوم في تصعيد كبير بشأن المعركة بين موسكو وأوروبا على إمدادات الغاز الضرورية.