الاتحاد الأوروبي بعد قطع الغاز عن بولندا وبلغاريا: روسيا تسعى للابتزاز ونخطط لرد منسق

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم أنه مستعد لتعليق موسكو إمدادات الغاز إلى الكتلة التي تضم 27 بلدا، ويخطط لرد منسق بعدما قطعت غازبروم إمداداتها عن بولندا وبلغاريا.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على تويتر: "إعلان غازبروم مسعى آخر من روسيا لابتزازنا بالغاز.. نحن مستعدون لهذا السيناريو. نقوم بإعداد رد الاتحاد الأوروبي المنسق".

وأضافت: "يمكن للأوروبيين أن يثقوا في وقوفنا متكاتفين ومتضامنين مع الدول الأعضاء المتأثرة بالخطوة"، وفقا لوكالة فرانس برس.