سعر اليورو في أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ 2017

سجل سعر صرف اليورو الأربعاء أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 5 سنوات، في وقت تستفيد العملة الأميركية من وضعها كملاذ آمن وسط اضطرابات اقتصادية وفيما يقوم الاحتياطي الفدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة.

ووفقا للفرنسية تراجع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 1,0588 دولار، في أدنى مستوياتها منذ أبريل 2017.

