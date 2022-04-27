الأسهم السعودية تتماسك عند مستويات 13500 نقطة رغم ضغط «المصارف»

تراجعت الأسهم السعودية 39 نقطة بنحو 0.29 في المائة لتغلق عند 13503 نقاط، بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية سبع نقاط بنحو 0.4 في المائة ليغلق عند 1896 نقطة. وجاء التراجع على الرغم من ارتفاع معظم القطاعات إلا أن تراجع ستة قطاعات على رأسها "المصارف" ضغط على المؤشر العام. أشير في التحليل السابق إلى أن مستويات المقاومة عند 13630 نقطة وكانت أعلى نقطة عند 13635 وشهدت السوق ضغوطا بيعية عندها، بينما حافظت السوق على متوسط 21 يوما عند 13405 نقاط، واستمرار السوق في المحافظة على متوسط 21 يوما يبقي فرص عودة السوق إلى الارتفاع.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام جلسة أمس عند 13585 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 13635 نقطة رابحا 0.6 في المائة، بينما الأدنى عند 13417 نقطة فاقدا 0.9 في المائة. وفي نهاية الجلسة، أغلق المؤشر عند 13503 نقاط فاقدا 39 نقطة بنحو 0.29 في المائة. وتراجعت السيولة 1 في المائة بنحو 93 مليون ريال لتصل إلى ثمانية مليارات ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو 23 مليون سهم لتصل إلى 158 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 4 في المائة بنحو 14 ألف صفقة لتصل إلى 370 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "المصارف" بنحو 1.6 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.56 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنحو 0.5 في المائة. وتصدر المرتفعة "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 1.9 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.7 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنحو 1.3 في المائة.وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنحو 32 في المائة بقيمة 2.5 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنحو 23 في المائة بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "الطاقة" بنحو 8 في المائة بقيمة 653 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "عناية" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 22.50 ريال، يليه سهم "وفرة" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 126.60 ريال، وحل ثالثا سهم "أمانة للتأمين" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 25.15 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "بروج للتأمين" بنحو 4.4 في المائة ليغلق عند 24.80 ريال، يليه سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 4.2 في المائة ليغلق عند 54.60 ريال، وحل ثالثا سهم "المتقدمة" بنحو 3.4 في المائة ليغلق عند 67.50 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "الراجحي" بقيمة مليار ريال، يليه سهم "الأهلي" بقيمة 491 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بقيمة 404 ملايين ريال.وحدة التقارير الاقتصادية