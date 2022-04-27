«نمو» ترتفع 134 نقطة بتداولات قيمتها 36 مليون ريال

ارتفعت السوق الموازية «نمو» 134 نقطة بنحو 0.6 في المائة لتغلق عند 23656 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 78 في المائة بنحو 136 مليون ريال لتصل إلى 36 مليون ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 86 في المائة بنحو 2.7 مليون سهم لتصل إلى 434 ألف سهم. أما الصفقات، فاستقرت عند 1.6 ألف صفقة.وتصدر الأسهم المرتفعة "جروب فايف" بنحو 7.3 في المائة ليغلق عند 33.70 ريال، يليه "سمو" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند61 ريالا، وحل ثالثا "المركز الكندي الطبي" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 69 ريالا. وتصدر الأسهم المتراجعة "إنماء الروابي" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 26.50 ريال، يليه "مياه الجوف" بنحو 3.6 في المائة ليغلق عند 81 ريالا، وحل ثالثا "أيكتك" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 148.20 ريال.وكان الأعلى تداولا سهم "عزم" بقيمة 12 مليون ريال، يليه سهم "المركز الكندي الطبي" بقيمة 3.9 مليون ريال، وحل ثالثا سهم "طبية" بقيمة 3.3 مليون ريال.