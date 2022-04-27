تراجع مؤشرات «وول ستريت» مع تركيز المستثمرين على نتائج شركات التكنولوجيا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند الافتتاح أمس، حيث انتظر المستثمرون لمعرفة إذا ما كانت أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى هذا الأسبوع ستوفر الدعم لسوق يهيمن عليها القلق من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو العالمي.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 142 نقطة بما يعادل 0.42 في المائة إلى 33907.49 نقطة. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 18 نقطة أو 0.42 في المائة إلى 4278.14 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 86.8 نقطة أو 0.67 في المائة إلى 12918.039 نقطة.من جهة أخرى، واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها لثالث جلسة على التوالي أمس بعد أن تخلت عن مكاسب سجلتها في وقت سابق بينما حذت أسهم التكنولوجيا حذو نظيرتها الأمريكية في الهبوط قبيل تقارير الأرباح من شركات كبرى، لكن المؤشر فاينانشيال تايمز في بورصة لندن خالف اتجاه السوق بدعم من صعود أسهم شركات السلع الأولية.وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.9 بالمئة مع تراجع أسهم التكنولوجيا 2.3 في المائة إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع وهبوط مؤشر أسهم البنوك 2.3 بالمئة.وكان ستوكس 600 قد صعد 1في المائة في وقت سابق من الجلسة مبتهجا بأرباح قوية من شركات من بينها بنك يو بي إس السويسري وعملاق الشحن البحري ميرسك. وجاء هذا في أعقاب هبوط بنسبة 2 في المائة في جلسة الإثنين بفعل مخاوف حيال تباطؤ اقتصادي في الصين وزيادات سريعة في أسعار الفائدة الأمريكية. وهبط المؤشر ناسداك المثقل بأسهم التكنولوجيا في بورصة وول ستريت أكثر من 2 في المائة مع تراجع أسهم عملاقي التكنولوجيا ألفابت ومايكروسوفت قبيل الإعلان عن نتائجهما الفصلية بعد إغلاق السوق.ومما قيد الخسائر الأوسع في أوروبا صعود أسهم شركات التعدين 1.1 في المائة متعافية من جزء يسير من هبوطها الحاد في جلسة الإثنين الذي بلغ 6 في المائة. وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.9 في المائة. وأغلق المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني مرتفعا في حين واصل المؤشران داكس الألماني وايبكس الإسباني خسائرهما ليهبطا أكثر من 1 في المائة. ومن بين البنوك، هبط سهم إتش إس بي سي 5.5 في المائة بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أنه من غير المرجح أن يعيد شراء المزيد من أسهمه هذا العام.وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس مقتفية أثر مكاسب وول ستريت، البارحة الأولى، لكن المخاوف حيال تأثير الإغلاقات في الصين لمكافحة كوفيد - 19 في الشركات المحلية كبح ارتفاعها. وارتفع مؤشر نيكاي 0.41 في المائة ليغلق عند 26700.11 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.11 في المائة إلى 1878.51 نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة. وقال تومويشيرو كوبوتا كبير محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية "يتوخى المستثمرون الحذر بشأن تأثير التباطؤ الاقتصادي المحتمل في الصين في الشركات اليابانية، إذ يحتمل الآن إغلاق بكين". وأضاف "ارتفعت السوق الثلاثاء بفضل المكاسب في وول ستريت وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية".وقدم سهم مجموعة سوفت بنك أكبر دفعة لمؤشر نيكاي، حيث ارتفع 4.13 في المائة، تلاه سهم منصة الخدمات الطبية "إم ثري" الذي قفز 5.04 في المائة. وارتفع سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.28 في المائة. وتراجع سهم "سوميتومو" للتعدين 6.83 في المائة، وكان الخاسر الأكبر على مؤشر نيكاي بعد أن قالت شركة التعدين والصهر "إنها ستوقف دراسة جدوى طويلة الأمد حول مشروع مصنع لمعالجة النيكل في بومالا في إندونيسيا".