2400 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم في 79 دولة بقدرة إنتاجية 2100 جيجاواط

تستمر مشاريع بناء أو توسيع محطات كهربائية تعمل بالفحم الحجري في 34 دولة مختلفة، ولا سيما الصين، على ما أفاد التقرير السنوي لمركز الأبحاث "جلوبال إنريجي مونيتور" الذي نشر أمس.وبحسب "الفرنسية"، جاء في التقرير أن العالم يضم أكثر من 2400 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم في 79 دولة تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية نحو 2100 جيجاواط، مع خطط لزيادة الإنتاج بـ457 جيجاواط عبر مشاريع جديدة لمحطات توليد طاقة تعمل بالفحم، إلا أن التقرير رحب بتباطؤ الميل العالمي على صعيد هذه المنشآت باستثناء العام الماضي.وأشار تقرير مركز الأبحاث هذا، ومقره في سان فرانسيسكو، إلى أنه "لا تزال 170 محطة "89 جيجاواط" أي 5 في المائة من مجموع المحطات العاملة حاليا، غير مشمولة بموعد لتوقفها تدريجيا أو بهدف تحقيق الحياد الكربوني".وشاركت في وضع التقرير ثماني منظمات بيئية دولية أخرى هي "سييرا كلوب" في الولايات المتحدة و"كيكو" في اليابان و"كان يوروب" في أوروبا و"لايف" في الهند وBWGED في بنجلادش فضلا عن Crea وE3G وSFOC.في 2021 زادت قدرة إنتاج إجمالي المحطات العاملة بالفحم الحجري في العالم 18.2 جيجاواط في ارتفاع مرتبط بجائحة كوفيد - 19 على ما أوضح التقرير. وشدد معدوه على أن الصين "لا تزال الاستثناء الصارخ، للتراجع المسجل راهنا في عدد المحطات التي هي في صدد التطوير". والعام الماضي كان أكثر من نصف وحدات الإنتاج التي وضعت في الخدمة "45 جيجاواط" في الصين "25.2 جيجاواط" و14 في المائة في الهند و11 في المائة في إندونيسيا، فيتنام، وكمبوديا.وتضم الصين وحدها مشاريع جديدة "مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 25.2 جيجاواط" توازي تقريبا ما يسجل في بقية أرجاء العالم من إغلاقات "25.6 جيجاواط".ولفت التقرير إلى "استئناف إصدار تراخيص بناء" محطات تعمل بالفحم الحجري في الصين مطلع 2022 تسمح بها "مراجعة لسياسة الطاقة في البلاد" التي أتت بعد أزمة وتقنين في التيار الكهربائي في أكثر من نصف أقاليم البلاد في نهاية 2021.وفي بقية أرجاء العالم، أثار النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مؤتمر "كوب 26" الأممي حول المناخ في جلاسجو للتخلي عن بناء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم للجم الاحترار المناخي "دينامية معينة" مع التزام 65 دولة بعدم البناء، أي أكثر بـ36 منذ كانون الثاني (يناير) 2021.وداخل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لم يعد لدى 86 في المائة من الدول أي مشروع جديد يعمل بالفحم. وتستمر ست دول رسميا في درس مشاريع جديدة وهي الولايات المتحدة، أستراليا، بولندا، المكسيك، اليابان، وتركيا مع أن كثيرا منها "لا تملك أي فرصة لترى النور" بحسب معدي التقرير. فعلى سبيل المثال "من غير المرجح" أن ينفذ مشروع في الولايات المتحدة دعمه الرئيس السابق دونالد ترمب. ورأى التقرير أيضا أن محطة بولندية بقدرة 500 ميجاواط مقررة في ليزنا لن تبنى مبدئيا "بالنظر إلى سياسة المناخ الأوروبية".وفي إفريقيا حيث يعقد مؤتمر الأطراف المقبل "كوب27" في مصر لا تزال لدى 12 دولة مشاريع مرتبطة بالفحم أي أقل بثلاث دول مقارنة بـ2021 "ساحل العاج، المغرب، وجيبوتي".وشدد التقرير على أن التزام الرئيس الصيني شي جين بينج خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) 2021 التوقف عن تمويل بناء محطات تعمل بالفحم الحجري خارج الصين "تجعل كثيرا من المشاريع الإفريقية لاغية" إذ إن الصين هي الداعم المالي الرئيس لهذه المحطات الجديدة في القارة.