68 مليار دولار إيرادات "ألفابت" خلال الربع الأول

سجلت ألفابت الشركة الأم لـ "قوقل" أرباحًا وعائدات أقل من المتوقع للربع الأول 2022.

لينخفض سهم الشركة بنحو 5 في المائة في تعاملات مابعد الإغلاق، على خلفية النتائج.

وأعلنت ألفابت عن إيرادات إجمالية بلغت 68.01 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 23 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت الشركة عبر بيان لها أن عائد الإعلانات للفترة بلغت 54.66 مليار دولار، بزيادة من 44.68 مليار دولار في العام السابق.

كانت عائدات إعلانات "يوتيوب" لهذا الربع أقل من توقعات المحللين بعدما بلغت 6.87 مليار دولار.

كان برنامج التواصل الاجتماعي "يوتيوب" مستفيدًا بشكل خاص فترة الجائحة ، عندما كان المستخدمون في المنزل بشكل أساسي على أجهزتهم.

تصدرت الأعمال السحابية لشركة قوقل هذا الربع، حيث نمت بنسبة 44 في المائة وتفوقت على التقديرات مع قيام المزيد من المؤسسات الكبيرة بتحويل أعباء عملها بعيدًا عن مراكز البيانات الخاصة بها.