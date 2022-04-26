السعودية تبرم اتفاقية مع "لوسيد" لشراء 100 ألف سيارة كهربائية

أبرمت السعودية اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال 10 سنوات بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقا للبيئة.

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة وتنوع اقتصاد المملكة وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصا وظيفية للمواطنين بجانب تماشيها مع مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلنها ولي العهد كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها لتقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

وجاء اختيار المملكة لشركة لوسيد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل دعما للمحتوى المحلي الأمر الذي سيسهم بتنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030 إضافة لجعل المملكة مركزا رئيسا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية حيث تستهدف لوسيد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنويا.

وتهدف السعودية من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعا ملحوظا في الطلب على السيارات الكهربائية وإقبال العديد من الحكومات على طلب مثل هذا النوع كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسيد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.