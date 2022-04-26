منذ مطلع رمضان .. تبرعات منصة "إحسان" تتجاوز ملياري ريال

تجاوز إجمالي التبرعات التي استقبلتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) حاجز 2 مليار ريال إذ يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ العطاء الخيري في المملكة بدعم وتمكين القيادة للعمل الخيري. ويعكس مستويات الثقة الكبيرة التي تحظى بها المنصة في أوساط المتبرعين والمانحين وما أحدثته من نقلة نوعية في تسهيل وصول التبرعات لمستحقيها في جميع المجالات والفرص التي ترعاها المنصة بأعلى درجات الكفاءة والموثوقية.

وتعود النجاحات التي حققتها "إحسان" خلال فترة وجيزة وما تزال إلى التمكين المستمر من لدن القيادة والذي توج بصدور موافقة ملكية على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري للعام الثاني على التوالي انطلاقا من حرصها على تعظيم أثر قطاع العمل الخيري وامتدادا لرعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للأعمال الخيرية وتسخير السبل لتنظيمها ورعاية نشاطاتها وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وكانت الحملة الوطنية للعمل الخيري دشنت مطلع رمضان بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بإجمالي 50 مليون ريال لتتوالى من بعده التبرعات من المانحين والشركات والأفراد من مختلف شرائح المجتمع ومؤسساته عاكسة الخير المتجذر لدى القيادة وأبناء وبنات هذا الوطن من المواطنين والمواطنات حيث يعكس هذا الحجم من التبرعات التي تلقتها "إحسان" مدى الإقبال المجتمعي على الخير في أوجهه الموثوقة التي تؤمنها المنصة للمتبرعين والمتبرعات عبر خدماتها وبرامجها النوعية وفق أعلى درجات الرقابة بمتابعة لجنة إشرافية من 12 جهة حكومية تتحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة قوية ومحكمة أسهمت في رفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري.

يذكر أن مختلف المجالات الخيرية تستفيد من تبرعات المنصة منها الصحية والاجتماعية والغذائية والسكنية والتعليمية حيث يقدم أهالي الخير تبرعاتهم للمجالات المختارة عبر خطوات سهلة وسريعة وموثوقة عبر موقع وتطبيق المنصة استفاد ويستفيد منها ما يزيد على 4.5 ملايين مستفيد ومستفيدة.