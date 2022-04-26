1.9 مليار ريال صافي مبيعات صناديق الاستثمار السعودية في الأسهم منذ مطلع العام

واصلت صناديق الاستثمار السعودية المرخص لها من هيئة السوق المالية، البيع في الأسهم السعودية للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك بالتزامن مع تسجيل السوق أعلى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2006، عندما تجاوز حينها مستوى 13750 نقطة.وباعت الصناديق السعودية منذ بداية العام الجاري، أسهما في السوق المحلية تعادل قيمتها 18.13 مليار ريال، مقابل مشتريات بنحو 16.22 مليار ريال، ما ينتج عنه صافي بيع 1.9 مليار ريال.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، سجلت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات 266.6 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، لتواصل بذلك تحقيق صافي مبيعات للأسبوع الثامن على التوالي.وسجلت الصناديق الاستثمارية صافي مبيعات للأسبوع المنتهي في 17 آذار (مارس)، بواقع 546.1 مليون ريال، وهي أكبر صافي مبيعات منذ بداية العام الجاري.وسجلت السوق الرئيسة "تاسي" الأسبوع الماضي، أول تراجع أسبوعي بعد خمسة أسابيع من الارتفاع، إلا أن التراجع كان طفيفا، ولا يزال يحتفظ المؤشر العام للسوق بمكاسب عند 19.7 في المائة منذ بداية العام الجاري.وتمتلك الصناديق الاستثمارية أسهما في السوق المحلية تقدر قيمتها بـ324.8 مليار ريال بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 326.3 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه.وبالمقارنة بملكيتهم نهاية العام الماضي، فقد ارتفعت بنحو 18 في المائة، حيث كانت عند مستوى 275.2 مليار ريال.والقيمة السوقية لملكية الصناديق الاستثمارية في السوق الرئيسة عند مستوياتها قياسية مقارنة بالبيانات المتوافرة منذ 2015.وبلغت نسبة ملكية الصناديق الاستثمارية للأسهم الحرة بنهاية الأسبوع الماضي 8.9 في المائة، في حين تشكل نحو 2.7 في المائة مقارنة بالأسهم المصدرة.من جهة أخرى، سجل المتداولون "الأفراد" السعوديون صافي مشتريات تجاوزت 1 مليار ريال خلال الأسبوع الماضي بفعل المشتريات المسجلة من فئة المستثمرين الأفراد وكذلك كبار المستثمرين الأفراد.وبلغت ملكية الأفراد السعوديين بجميع فئاتهم في السوق 935.4 مليار ريال التي تعادل 7.8 في المائة من الأسهم المصدرة ونحو 30.7 في المائة من الأسهم الحرة.وحدة التقارير الاقتصادية