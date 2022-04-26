مبيعات المنازل الجديدة الأمريكية تهوي في مارس بفعل قفزة في الأسعار

هوت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة في مارس متضررة من زيادة حادة في فوائد القروض العقارية والأسعار، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم ما زال يلقى دعما من نقص حاد في المعروض من العقارات القائمة.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 8.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 763 ألف وحدة الشهر الماضي. وعدًلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر فبراير بالرفع إلى 835 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 772 ألف وحدة، بحسب "رويترز".

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من إجمالي مبيعات المساكن الأمريكية، ستهبط إلى معدل قدره 765 ألف وحدة.

وعلى أساس سنوي هبطت المبيعات 12.6 في المائة في مارس .

وكانت المبيعات قد سجلت ذروة عند معدل بلغ 993 ألف وحدة في يناير 2021، الذي كان الأعلى منذ نهاية 2006 .