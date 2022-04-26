ألمانيا تهدف لاستبدال كل إمدادات النفط الروسي في غضون أيام

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء إن النفط الروسي حاليا يشكل 12 بالمائة فقط من إمدادات ألمانيا، مضيفا أن أكبر اقتصاد في أوروبا يأمل باستبدال كل شحنات النفط من روسيا في غضون أيام.

وكان هابيك يتحدث إلى الصحفيين أثناء زيارة إلى بولندا لمحادثات حول أمن الطاقة، بحسب "رويترز".