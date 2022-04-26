نمو إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي إلى 10.4 مليار ريال

حقق إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في السعودية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 23 أبريل نموا بلغ 4.3 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 16 ابريل.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 23 أبريل نحو 10.42 مليار ريال، مقارنة بنحو 9.99 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، وبفارق بلغ 433.6 مليون ريال.

وحول أداء القطاعات مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، فقد نمت مبيعات 12 قطاعا مقارنة بتراجع مبيعات 5 قطاعات، حث تصدر قطاع "المجوهرات" النمو وبنسبة 36.2 في المائة ليسجل مبيعات عند 343.2 مليون ريال، كأعلى إنفاق في أسبوعي في عام.

تلاه قطاع "الملابس والأحذية" والتي أيضا سجلت أعلى مبيعات أسبوعية في عام بعدما نمت مبيعاته بـ 23 في المائة لتصل إلى 1.42 مليون ريال.

في حين تصدر قطاع "الأطعمة والمشروبات" التراجعات بعد تسجيله مبيعات بلغت 1.34 مليار ريال وبانخفاض 5.8 في المائة، تلاه قطاع "محطات الوقود " والتي تراجعت مبيعاته بـ 5.1 في المائة لتصل 595 مليون ريال.

وحول القطاعات الأكثر إنفاقا من حيث النسبة، نجد مبيعات قطاع "الملابس والأحذية" والتي شكلت 13.6 في المائ وتأتي المبيعات في ظل "الموسمية" مع قرب عيد الفطر المبارك، تلاه قطاع "المطاعم والمقاهي" وبمبيعات بلغت 1.04 مليار ريال لتشكل 10 في المائة.

وعلى مستوى المدن، فقد زاد الإنفاق في العاصمة الرياض 4.4 في المائة ليبلغ 3.15 مليار ريال وهي تشكل بذلك 30.2 في المائة من إجمالي مبيعات نقاط البيع، في حين بلغ الإنفاق في مدينة جدة نحو 1.78 مليار ريال ما يعادل 17.1 في المائة، ونحو 557.5 مليون ريال في مدينة الدمام.

إلى ذلك، تراجعت أعداد العمليات المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع خلال الأسبوع الماضي بنحو 1.7 في المائة لتبلغ نحو 112.5 مليون عملية لجميع القطاعات مقارنة نحو 114.4 مليون عملية للأسبوع الذي سبقه، ليبلغ متوسط العملية الواحدة نحو 92.7 ريال

