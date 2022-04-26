أفغانستان: زيادة صادرات الفحم بنسبة 16%

قالت وزارة المالية في أفغانستان إن صادرات الفحم الأفغاني زادت بنسبة 16% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، مشيرة إلى أن البلاد صدرت أكثر من 1.8 مليون طن من الفحم إلى الخارج.

ومعظم صادرات الفحم الأفغاني تذهب إلى باكستان.

وقال متحدث باسم وزارة المالية: "تم ارسال أغلب صادراتنا إلى باكستان.. ويقوم بعض التجار بتصدير الفحم من باكستان إلى دول أخرى".

وقد ارتفع سعر الفحم في الأسواق.

ومن جانبها، وصفت غرفة الصناعة والمناجم الأفغانية الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة بأنه السبب وراء زيادة صادرات الفحم الأفغاني.