أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد.. برنت عند 102.91 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم بعد انخفاض حاد بنسبة أربعة في المائة في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المائة إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المائة إلى 98.88 دولار للبرميل في الساعة 0658 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المائة أمس، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلان البنك المركزي عن خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام الأمريكية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

وأجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأمريكي في الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم. وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدا الأربعاء.