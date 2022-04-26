الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أرباح "يو.بي.إس" و"ميرسك"

تنفست الأسهم الأوروبية الصعداء اليوم إذ دعمت أرباح شركات، مثل يو.بي.إس وميرسك، المعنويات بعد عمليات بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة بمخاوف إزاء النمو العالمي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بعد انخفاضه بنحو اثنين في المائة أمس بسبب مخاوف حيال التباطؤ الاقتصادي في الصين والرفع السريع لأسعار الفائدة الأمريكية.

وكانت أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر الرابحين بعد انخفاضها أمس.

وصعد سهم يو.بي.إس 0.2 في المائة بعد الإعلان عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ 15 عاما.

ووفقا لرويترز قفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 5.8 في المائة بعد رفع توقعات الشركة للعام بأكمله بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع الأول أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة.

وانخفض سهم إتش.إس.بي.سي 1.9 في المائة بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم غير مرجحة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع انخفاض الأرباح في الربع الأول بأقل من المتوقع.