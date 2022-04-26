التعاون .. الأمل بنقاط باختاكور

يتطلع فريق الشباب لكرة القدم، إلى تحقيق فوز جديد عندما يتقابل مع الجزيرة الإماراتي اليوم على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022، ويلتقي في المباراة الثانية مومباي سيتي الهندي مع القوة الجوية العراقي على ستاد الملك فهد الدولي.وضمن الشباب التأهل إلى دور الـ16 في صدارة مجموعته برصيد "13 نقطة" بفارق ست نقاط عن القوة الجوية "سبع نقاط" الذي يأمل مرافقته كأفضل الثواني، بينما الجزيرة ومومباي لهما "أربع نقاط".وسيكون التعاون أمام خيار الفوز فقط للتمسك بآمال التأهل للأدوار الإقصائية عندما يواجه باختاكور الأوزبكي على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن المجموعة الرابعة، التي يلتقي فيها الدحيل القطري مع سباهان الإيراني على الملعب نفسه.وضمن الدحيل التأهل في الصدارة بـ"12 نقطة"، وينحصر الصراع بين التعاون وسباهان للمنافسة على بطاقة أفضل الثواني ولكل منهما "سبع نقاط"، وأخيرا باختاكور "ثلاث نقاط".ويخوض شباب الأهلي دبي الإماراتي مواجهة حاسمة من أجل الفوز بالصدارة والحصول على بطاقة التأهل للأدوار الإقصائية، عندما يتقابل مع فولاد خوزستان في جدة، ضمن المجموعة الثالثة، كما يلتقي آهال التركماني مع الغرافة القطري. ويتصدر فولاد خوزستان برصيد "11 نقطة" وقد ضمن التأهل، شباب الأهلي دبي "تسع نقاط"، الغرافة "خمس نقاط"، وأخيرا آهال "نقطة".