سوموديكا: سنتصدر بالأرقام المميزة

أكد الروماني ماريوس سوموديكا مدرب فريق الشباب لكرة القدم، أنه يطمح في تحقيق انتصار جديد أمام الجزيرة الإماراتي اليوم في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا، وقال "تنتظرنا مباراة صعبة، سيكون هدفنا تحقيق الفوز والوصول للنقطة الـ16 وتصدر المجموعة بأرقام مميزة".وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "سأشرك التشكيلة الأفضل والأكثر جاهزية لخوض المباراة، هذه هي طريقتي في اللعب، حيث إنني أريد الفوز في كل مباراة، وقد يكون هناك تبديلات بسبب الحالة البدنية للاعبين".وزاد "سر نجاحنا في الجانب الدفاعي هو التنظيم الجيد في الفريق وذكاء اللاعبين والعمل الجماعي، أفكر دائما في تطوير فريقي، وأريد أن أنقل للاعبين عقليتي في طريقتي باللعب وثقافة الانتصارات".وقال المدافع إياجو سانتوس "مستعد تماما لهذه المباراة ومتحمس لخوضها، ومنذ قدوم المدرب سوموديكا إلى الفريق أعطانا قوة وثقة بالنفس، وكان هذا الأمر واضحا بالنسبة لي شخصيا".من جهته، قال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة "سننظر لهذه المباراة بطريقة مختلفة، حيث إننا سنعود للعب في الدوري بعد خمسة أيام، وبالتالي قد أعمل بعض التغييرات وأشرك بعض اللاعبين من الشباب لمنحهم خبرة اللعب أمام فريق كبير مثل الشباب".وزاد "نريد أن نتأهل من جديد إلى دوري الأبطال، النتائج التي حققناها في هذه البطولة لا تعني أننا فريق سيئ، ولكن تأثرنا ببعض الظروف، ولم يكن لدينا تلك التشكيلة الواسعة، والشباب كان الفريق الأفضل في هذه المجموعة، في حين أن الأندية الثلاثة الأخرى كانت متقاربة بشكل كبير".