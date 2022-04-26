بروم: سنركز على أنفسنا

شدد الهولندي جون فان دين بروم مدرب فريق التعاون لكرة القدم، على أن التركيز سينصب فقط على مواجهته أمام باختاكور الأوزبكي اليوم ضمن الجولة الأخيرة في المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا، وقال "وضعنا أنفسنا في موقف صعب بعد الخسارة الأخيرة أمام الدحيل، علينا الآن التفكير في هذه المباراة، من أجل تحقيق الفوز والبقاء في المنافسة على التأهل، ولن نركز على نتيجة مباراة الدحيل وسباهان، وإنما سنركز فقط على أنفسنا".وأضاف خلال المؤتمر الصحافي "جميع اللاعبين جاهزون، وركزنا على الأخطاء التي ارتكبناها خاصة خلال المباراة الماضية، وكيفية تفاديها".من جانبه، قال اللاعب حسن العمري "يجب علينا الفوز بغض النظر عن الحسابات الأخرى، وأفضل اللعب في الجناح الأيسر، والتعاون بيئة تساعد على النجاح".في المقابل، بين سلافتشي فوجنيسكي مدرب باختاكور "سنلعب بكل قوتنا في آخر مباراة لنا، وذلك رغم فقداننا فرصة التأهل، هذه بطولة مهمة تشارك فيها أقوى الأندية في آسيا، وبالتالي هذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة من أجل تقديم أفضل ما لدينا".وزاد "نعتذر للجماهير على عدم التأهل، وسعينا إلى إسعاد جماهيرنا بكل ما لدينا من قوة، أعتقد أننا لم نكن محظوظين في كثير من الأحيان".وختم "أعتقد أن الكادر الفني واللاعبين قدموا كل ما لديهم من مجهود، مع الأسف تعرضنا للخسارة في بعض المباريات نتيجة بعض الأخطاء البسيطة، خاصة في الجولة الماضية أمام سباهان".