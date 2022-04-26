الشباب .. 3 أهداف لكسر الرقم الصامد

أصبحت الفرصة مواتية لفريق الشباب لكرة القدم للانفراد بأفضل سجل تهديفي لفريق سعودي في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا منذ نسخة 2003، وكسر رقم الأهلي الصامد منذ 16 عاما، 11 شهرا، ويوم واحد "6180 يوما" عندما يلاقي اليوم الجزيرة الإماراتي في ختام دور المجموعات لحساب المجموعة الثانية.ويملك الشباب حاليا 16 هدفا وضعته في المركز الثاني خلف الأهلي بـ18 هدفا حققها في نسخة 2005، فيما جاء الاتحاد ثالثا بـ14 هدفا حققها في نسخة 2009، والهلال رابعا بـ11 هدفا في النسخة الحالية.ويحتاج الشباب لتسجيل ثلاثة أهداف لكسر الرقم الصامد منذ 16 عاما، فيما ستكون أشبه بالمستحيلة للهلال في النسخة الحالية لحاجته تسجيل ثمانية أهداف دفعة واحدة عندما يلاقي الريان القطري في ختام مباريات المجموعة الأولى غدا.يذكر أن الرقم الأكبر في تاريخ دوري الأبطال مسجل باسم جامبا أوساكا الياباني في نسخة 2006، حيث نجح في تسجيل 26 هدفا في دور المجموعات.الجدير ذكره أن الشباب والهلال تأهلا لدور الـ16 من المجموعتين الثانية والأولى، برفقة الدحيل القطري، وفولاد خوزستان الإيراني على أن يتحدد باقي المتأهلين من منطقة غرب القارة اليوم وغدا.