برشلونة مهدد بفقدان 8 ملايين يورو

بات نادي برشلونة الإسباني مهددا بفقدان ثمانية ملايين يورو "32230246 ريالا" في حال فقدانه المركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري الإسباني "لاليجا" عقب خسارته من ضيفه رايو فايكانو بهدف أمس الأول في مباراة مؤجلة من الجولة الـ21.ويحتل برشلونة قبل ختام الدوري بخمس جولات المركز الثاني في سلم الترتيب بـ63 نقطة متساويا مع إشبيلية وبفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد الموجود في المركز الرابع.وكشفت صحيفة الـ"موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النادي الكاتالوني سيفقد مبلغ ثمانية ملايين يورو من حقوق البث التلفزيوني في حال وجود في المركز الثالث في جدول الترتيب بدلا من المركز الثاني.كما سيخوض برشلونة النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا عن طريق الدور التمهيدي في حال فقد وصافة جدول الترتيب التي يتزعمها ريال مدريد وبات يحتاج نقطة لحسم "لاليجا"، حيث سيكون موعد انطلاق المباريات أبكر في الصيف، عدد المباريات أكثر، وراحة أقل للاعبين في الصيف.كما يفقد برشلونة أيضا المبلغ نفسه في حال فشل في التأهل لكأس السوبر الإسباني، إضافة لدفع الاتحاد الإسباني تعويضا لنظيره السعودي يقدر بخمسة ملايين يورو "20120812 ريالا"، حيث تنص اتفاقية الاستضافة بدفع الاتحاد الإسباني للسعودي المبلغ في حال لم يتمكن فريق برشلونة أو ريال مدريد من حجز مقعد له في بطولة السوبر الإسباني.