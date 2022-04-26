هو مصاب بالسُّل – بكسر السين أو ضمها

كثيراً ما نسمعهم يُعَبِّرون عن مرض "الدَّرَن” بالسَّلّ – بفتح السين، فيقولون: هو مصاب بالسَّلّ – بفتح السين، وهذا الضبط غير صحيح؛ لأنَّ الكلمة بهذا الضبط لم ترد في المعاجم اللغويَّة، والصواب: مصاب بالسِّلّ – بكسر السين أو "السُّلّ" بضمِّها فقد ضُبطَت كلمة "سلّ" في المعاجم بكسر السين وضمّها.ففي تاج العروس: "السِّل – بالكسر، ويُرْوى فيه الضمّ أيضاً". وفي الوسيط: "سُلَّ: أُصيب بالسُّلّ" بكسر السين وضمّها، فهو مسلول".إذنْ قُلْ: أُصيب بالسِّل – بكسر السين، أو أصيب بالسُّل بضمِّها ولا تقل: أصيب بالسَّل – بفتحها.