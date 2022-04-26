«ذي باد جايز» الكرتوني يقتحم السينما الأمريكية ويتصدر

تصدر الفيلم الكوميدي "ذي باد جايز" من إنتاج شركة "دريمووركس أنيميشنز" شباك التذاكر في أمريكا مع إيرادات بلغت نحو 24 مليون دولار خلال عطلة الأسبوع، على ما أظهرت أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.وفيلم "ذي باد جايز" هو نسخة صور متحركة من فيلم "أوشنز11" أبطاله حيوانات تشكل عصابة ذكية شريرة.وكانت عطلة نهاية الأسبوع جيدة للأفلام الموجهة إلى العائلات. فقد حافظ فيلم "سونيك ذي هيدجهوج 2" الذي أنتجته شركة "باراماونت" على المركز الثاني بإيرادات بلغت 15،2 مليون دولار.وفي هذا الجزء الجديد من مغامرات القنفذ الأزرق الفائق السرعة، يؤدي جيم كاري مجددا دور الشرير ذي الشاربين الدكتور روبوتنيك الذي يسعى إلى تدمير البشرية، لكن سونيك يمنعه من ذلك.وذهب المركز الثالث إلى فيلم "فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور" من إنتاج شركة "وورنر براذرز" مع تحقيقه إيرادات بلغت 14 مليون دولار.ويتناول "فانتاستيك بيتس: ذي سيكرتس أوف دامبلدور" مواجهة بين ألبوس دمبلدور "جود لو" والشرير جيلرت جريندلوالد "يؤدي دوره مادس ميكلسن بدلا من جوني ديب".وحل فيلم "ذي نورثمان" من إنتاج شركة "فوكوس فيتشرز" في المركز الرابع مع عائدات بلغت 12 مليون دولار. وهو يروي قصة محارب فايكنج "يؤدي دوره ألكسندر سكارسجارد" يسعى إلى الانتقام من الرجل الذي قتل والديه وانتزع عرش والده.وحصل فيلم "ذي أنبيرابل ويت أوف ماسيف تالنت" من إنتاج "لاينزجايت" على المركز الخامس محققا 7،2 مليون دولار.