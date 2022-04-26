ترامب لا يخطط للعودة إلى تويتر حتى لو رفع "ماسك" الحظر المفروض عليه 

قال دونالد ترامب إنه لا يخطط للعودة إلى تويتر حتى لو رفع إيلون ماسك الحظر المفروض عليه مدى الحياة.

وكان مجلس إدارة تويتر قد قبلت عرضًا من الملياردير إيلون ماسك لشراء شركة التواصل الاجتماعي وجعلها خاصة ، حسبما أعلنت الشركة اليوم الاثنين، وذلك نقلا عن بلومبيرج.

وينهي هذا الإعلان ملحمة استمرت أسابيع بدأها ماسك عندما كشف عن حصة كبيرة في الشركة.