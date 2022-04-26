الإنفاق الدفاعي يتجاوز تريليوني دولار لأول مرة .. 2.2 % من الاقتصاد العالمي

تجاوز حجم الإنفاق العسكري عالميا لأول مرة تريليوني دولار في 2021، إذ بلغ 2113 مليار دولار بزيادة 0.7 في المائة عن 2020، ويمثل الآن 2.2 في المائة من الاقتصاد العالمي.وبحسب تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، زاد الإنفاق العسكري للعام السابع على التوالي، وهو يعني أيضا أنه زاد على مدار العامين اللذين ضربت فيهما الجائحة العالم حتى الآن.وقال دييجو لوبيز دا سيلفا، كبير باحثي برنامج "سيبري" للإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة، إنه "حتى في وسط التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد - 19 وصل الإنفاق الدفاعي العالمي إلى مستويات قياسية". وكانت أكبر خمس دول إنفاقا هي الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وروسيا.وأشار معهد "سيبري" إلى أن الإنفاق الأمريكي انخفض من 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.5 في المائة ، أو 801 مليار دولار، وشمل ذلك انخفاضا في الإنفاق على البحث والتطوير، لكن المعهد قال إنه لا يزال يبدو أن الولايات المتحدة تركز على "تكنولوجيات الجيل التالي".وفي الوقت ذاته، نما الإنفاق العسكري الروسي 2.9 في المائة ليصل إلى 65.9 مليار دولار. وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي ينمو فيه الإنفاق الدفاعي لروسيا، والذي يمثل الآن 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ساعد ارتفاع أسعار صادرات روسيا من الوقود على زيادة الإنفاق، وجاء ذلك في الوقت الذي كانت تستعد فيه