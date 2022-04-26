السعودية تستهدف زيادة عدد القادمين لمطاراتها إلى 10 أمثال بحلول 2030

تستهدف السعودية زيادة عدد المسافرين على شركات الطيران الدولية، الذين يتوقفون في المملكة إلى عشرة أمثال بحلول 2030، في الوقت الذي تتطلع فيه لمضاعفة حركة الركاب السنوية ثلاث مرات، بحسب ما ذكره مسؤول لـ"رويترز".وقال محمد الخريصي مدير عام الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني إن الهدف الرئيس هو زيادة عدد القادمين إلى الأراضي السعودية، مضيفا "لا نستهدف سوق الطيران العابر".وأعلنت الحكومة السعودية العام الماضي خططا لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية بحلول 2030 لجذب أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، لكن لم يتم الكشف عن كثير من التفاصيل.وتهدف الاستراتيجية إلى استثمار 500 مليار ريال "133.32 مليار دولار" وهي جزء من سياسة اقتصادية لتوفير فرص عمل وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.وترغب الحكومة في زيادة الرحلات الدولية المباشرة إلى 250 من 99 حاليا لأسباب منها تعزيز قطاع السياحة الناشئ وتحويل المملكة إلى مركز تجاري رئيس.وتعني زيادة عدد الركاب إلى عشرة أمثال حدوث قفزة في حركة المرور العابر الدولية إلى 30 مليونا في 2030 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين في 2019 أو 10 في المائة من حركة الركاب السنوية في المملكة، ارتفاعا من 3 في المائة حاليا.وتستهدف السعودية أيضا زيادة حجم الشحن الجوي السنوي إلى 4.5 مليون طن بحلول 2030 من 900 ألف طن في 2019، التي قال الخريصي إن نصفها سيتوقف في أماكن أخرى.وتؤسس المملكة شركة طيران جديدة مقرها في العاصمة الرياض، بينما تتمركز عمليات الخطوط الجوية السعودية، الشركة الحكومية الي يبلغ عمرها 77 عاما، في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر في إطار استراتيجية النقل التي تستهدف إنشاء مركزين.وبحسب الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، فإنها تسهم في تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزا للربط بين القارات الثلاث، حيث تمتلك المملكة 29 مطارا، ترتبط بـ149 وجهة دولية، كما يدعم قطاع النقل الجوي 594 ألف فرصة عمل.ووضعت الاستراتيجية عددا من الأهداف في قطاع النقل الجوي، تتمثل في تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 مليون طن من البضائع بحلول 2030.