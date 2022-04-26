213.9 مليار دولار استثمارات الصين في العالم العربي .. 21 % منها للسعودية

استحوذت السعودية على أكثر من خمس (21 في المائة) استثمارات الصين في العالم العربي خلال الفترة من 2005 حتى 2021، والبالغة 213.9 مليار دولار.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات دولية وصينية رسمية، فإن استثمارات الصين في الدول العربية ارتفعت بنسبة 9 في المائة (17 مليار دولار) خلال 2021 حيث كانت استثماراتها 196.9 مليار دولار بنهاية 2020.

وجاءت السعودية أكبر الدول العربية استقبالا للاستثمارات الصينية خلال الفترة المذكورة بنحو 43.5 مليار دولار مقابل 39.9 مليار دولار بنهاية 2020، بارتفاع 3.6 مليار دولار خلال 2021، ما يعادل 9 في المائة عن المسجلة بنهاية 2020.

يعكس هذا الأمر العلاقات السعودية الصينية القوية بين دولتين من دول مجموعة العشرين، كما يعكس الفرص الاستثمارية الضخمة داخل الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصادات المنطقة، ما وضعه في صدارة الاقتصادات العربية استقطابا للاستثمارات الصينية.

وحلت الإمارات ثانيا باستثمارات صينية تبلغ 36.2 مليار دولار، تشكل 17 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم العربي خلال الفترة المذكورة.

ثالثا، جاءت العراق باستثمارات صينية تبلغ 30.1 مليار دولار، تمثل 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم العربي.

وجاءت مصر رابع الدول العربية استقطابا للاستثمارات الصينية خلال الفترة من 2005 حتى 2021 بنحو 25.8 مليار دولار، تشكل 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم العربي.

في المرتبة الخامسة، حلت الجزائر باستثمارات صينية تبلغ 25.7 مليار دولار، تمثل نحو 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم العربي خلال الفترة المذكورة.

وبلغت استثمارات الصين في بقية الدول العربية الـ17 نحو 51.8 مليار دولار، تعادل 24 في المائة من إجمالي الاستثمارات الصينية في العالم العربي خلال الفترة من 2005 حتى 2021.

وتشهد العلاقات بين السعودية والصين تطورا كبيرا خلال الأعوام الأخيرة، حيث أصبحت الصين في 2013، أكبر شريك تجاري للمملكة للمرة الأولى.

ويزور أكثر من 20 ألف مواطن سعودي، الصين سنويا للسياحة والعمل والدراسة، ويتجاوز عدد الجالية الصينية في المملكة 20 ألف نسمة، كما يوجد نحو 40 جامعة صينية تدرس اللغة العربية، وفي 2019 دخلت مادة اللغة الصينية إلى المنهج الدراسي لعدة مدارس سعودية.



وحدة التقارير الاقتصادية