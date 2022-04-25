اليوان الصيني يتراجع لليوم الثاني مع اتساع تفشي كورونا

تراجع سعر صرف اليوان الصيني لأدنى مستوى في 17 شهرا مع اتساع تفشي فيروس كورونا في بكين، واكتفاء البنك المركزي بمراقبة الأوضاع بينما يقوم التجار ببيع العملة.ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد تراجع اليوان في الخارج بنسبة 1.1% إلى6.5979 يوان لكل دولار، وهو مستوى لم يتم تسجيله منذ نوفمبر من عام 2020 ، بينما لم يبد بنك الشعب الصيني أي عدم رضا من تحركات الأسعار.

وتراجع اليوان بأكثر من 1% للجلسة الثانية على التوالي، دون أن تصدر أي مؤشرات على أن السلطات ستتدخل لوقف الانخفاض. كما انخفضت العملة في السوق المحلية.

وقاد تزايد تفشي كورونا في الصين إلى عمليات بيع في أسواقها. وتراجع اليوان بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض منذ التخفيض المفاجئ لقيمة العملة في أغسطس من عام 2015.