ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع "زمزم" على شركة الخريف بأكثر من 195 مليون ريال

أعلنت شركة المياه الوطنية المشغل الرئيسي لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة، ترسيتها وإبرام عقد تشغيل وصيانة مشروع "زمزم" لصالح شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة بقيمة بلغت 195.85 مليون ريال، لمدة 5 سنوات.

وجرت مراسم توقيع العقد بين "المياه الوطنية" وشركة الخريف في المقر الرئيس لشركة المياه اليوم وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف المهندس نمر الشبل والمهندس محمد الخريف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، وذلك بحضور كبار موظفي الطرفين.

من جهته، أوضح المهندس نمر بن محمد الشبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المكلف، أن ترسية عقد تشغيل وصيانة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم بمكة المكرمة على شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، أنه سيضمن بأن تقوم الشركة بموجبه إدارة وتشغيل وصيانة مصنع تعبئة مياه زمزم والمرافق الخاصة بمصنع التشكيل ومركز التوزيع، وذلك لمدة 60 شهرًا.

وقال : "مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم يشتمل على أربعة خطوط إنتاج في مصنع التعبئة بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى (200) ألف عبوة يومياً، كما تبلغ طاقة تخزين العبوات القصوى في المشروع نحو (1.800.000) عبوة، فيما تبلغ الطاقة التخزينية لخزانات الإنتاج نحو (10) آلاف متر مكعب، بينما بلغت الطاقة التخزينية لخزانات كدي والسبيل (26) ألف متر مكعب، كما يبلغ عدد القوى العاملة في المشروع نحو (300) موظف، ويتم زيادتهم في مواسم الذروة لمواجهة زيادة الطلب على العبوات من قبل الحجاج والمعتمرين والزوار".

وبيّن الشبل أن الشركة تطبق خطط تشغيل لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم في جميع أوقات السنة، حيث أنها تعتمد خطط استعدادية يتم اعتمادها مبكراً، بهدف رفع الطاقة الانتاجية اليومية لتفي بحاجة الراغبين بالمياه المباركة، كما تم رفع جميع طاقات التشغيل، والصيانة، والتنقية، والضخ، والتوزيع، وزيادة عدد مقدمي الخدمة بنسبة (100%) في أوقات الذروة، بحيث يتم تشغيل المشروع على مدار الساعة.