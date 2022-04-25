أعلن مستشار في منتدى إدارة الضرائب الأفريقية أن الدول الأفريقية تبحث تطبيق حد أدنى محلي للضرائب بدلا من إلغاء الحوافز الضريبية الحالية أو تطبيق القواعد العالمية للحد الأدنى للضرائب.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء بأنه بموجب اتفاقية الضرائب العالمية لعام 2021، تهدف الركيزة الثانية، الحد الأدنى العالمي للضرائب، لضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات معدل ضرائب لا يقل عن 15% على مستوى العالم.

جاء ذلك في تعليقات المستشار اليوم الاثنين خلال جلسة تشاور بقيادة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تنفيذ الركيزة الثانية.