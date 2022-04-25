الأسهم الأمريكية تنخفض وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

بدأت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولاتها على انخفاض اليوم فيما أثارت المخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين فزع المستثمرين القلقين بالفعل بشأن الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 79.75 نقطة بما يعادل 0.24 في المائة إلى 33731.65 نقطة، بحسب "رويترز".

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 16.44 نقطة أو 0.38 في المائة إلى 4255.34 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 90.12 نقطة أو 0.70 في المائة إلى 12749.17 نقطة.