وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة. ويشمل التوجيه مستفيدي النظام القديم والمطور.
الملك يأمر بصرف 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.
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