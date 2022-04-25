الملك يأمر بصرف 2.2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بصرف (معونة شهر رمضان) للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ 1000 ريال للعائل و 500 ريال للتابع.

ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة التي تقدر بأكثر من ملياري ريال في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات القادمة. ويشمل التوجيه مستفيدي النظام القديم والمطور.